Athenea del Castillo, seule joueuse à ne pas avoir refusé la sélection espagnole, justifie son choix

Eh oh y’a quelqu’un ?

Alors que 21 des 23 championnes du monde espagnoles ont refusé de retrouver la sélection après les agissements de Luis Rubiales lors de la finale et les semaines qui ont suivi (Claudia Zornoza a elle pris sa retraite internationale et affiché son soutien à ses coéquipières), Athenea del Castillo est la seule joueuse à avoir décidé de rester à disposition de Montse Tomé, qui a succédé à Jorge Vilda à la tête de l’équipe. « Je suis tout à fait d’accord, comme mes coéquipières l’ont déjà exprimé, pour dénoncer tout ce qui s’est passé avec Jenni Hermoso et pour souligner le comportement inapproprié et lamentable de Luis Rubiales », a écrit la joueuse du Real Madrid dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.…

TB pour SOFOOT.com