Atalanta-Valence, la "partie zéro" ?

Le 19 février dernier, l'Atalanta de Gian Piero Gasperini explosait Valence (4-1) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions devant plus de 40 000 tifosi venus de Bergame et des alentours. Un moment historique pour le club lombard qui a néanmoins une face sombre. En effet, aujourd'hui, plusieurs médecins pensent que cette rencontre pourrait bien être l'une des causes majeurs du chaos qui règne actuellement dans la cité italienne. Explications.

"Atalanta-Valence a été une bombe biologique"

Il y a un mois jour pour jour, Adriano Trevisan s'éteignait près de Padoue et devenait ainsi la première victime du Covid-19 en Italie. La première d'une longue série, qui ne cesse de s'étirer de l'autre côté des Alpes. Samedi, comme partout dans le pays, de nouveaux chiffres sont tombés à Bergame et ces derniers ne sont pas bons, évidemment. Rien que pour la journée, 715 nouveaux cas ont été recensés dans la "", ville de 120 000 habitants, qui a déjà perdu 533 de ses citoyens depuis le début de la pandémie. Des citoyens qui ont peut-être reçu aujourd'hui un début de piste : et si la propagation express du virus était simplement due à la rencontre de Ligue des Champions Atalanta-Valence, disputé le 19 février dernier au stade San Siro de Milan ?En effet, il y a un mois, plus de 43 000 spectateurs venus de Bergame et de ses environs venaient assister dans l'enceinte milanaise à un moment d'histoire. Ce soir-là, la Dea renversait Valence (4-1). Les quotidiens italiens parlaient de "", de "", de "". Des irréductibles qui ont suivi l'équipe depuis la Serie C, aux enfants qui ont manqué l'école pour assister à cette campagne européenne inédite pour leur club, tous voulaient en être. Sans savoir que ce serait au péril de leur vie. ", répond ce jour Fabiano Di Marco, responsable du département pneumologie de l'hôpital Papa Giovanni XXIII de Bergame au" En cause : la promiscuité entre supporters dans un métro milanais bondé, dans les tribunes, autour des foodtrucks pour déguster de délicieux panini.