Atalanta, l'ajustement c'est maintenant

Balayés sèchement par Liverpool en milieu de semaine (0-5), l'Atalanta reçoit l'Inter ce dimanche Gewiss Stadium. Un choc au sommet entre Nerazzurri au cours duquel il ne serait pas surprenant de voir Gian Piero Gasperini faire quelques changements pour arrêter d'encaisser une multitude de buts.?

Retrouver une base solide

Imbroglio

Face à Liverpool, Gian Piero Gasperini ne s'attendait pas à une telle débâcle. L'expérimenté entraîneur de l'Atalanta, vingt-six années de service au compteur, en a connu d'autres, mais peut-être pas tant d'autres d'aussi violentes. 5-0, un score que son Atalanta a plus souvent infligé que reçu ces derniers mois et qui a fait naître une multitudes d'interrogations dans le cerveau du technicien lombard :, expliquait Gasperini après le match.L'Atalanta, changer sa tactique ? Une curiosité qui n'a pas manqué d'être évoquée d'entrée, ce samedi à la veille du face-à-face contre l'Inter, et que l'entraîneur bergamasque a tenu à tempérer :(...). Les chiffres lui donnent d'ailleurs raison : en Ligue des champions, seuls Ferencváros, Krasnodar, Midtjylland et Salzbourg ont encaissé plus de buts que l'Atalanta et ses 7 pions en trois matchs. C'est trop pour un ex-quart-de-finaliste.