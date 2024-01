Ataa Jaber : d’Israël à la Palestine, le choix d’une vie

(230620) -- DALIAN, June 20, 2023 (Xinhua) -- Attaa Jaber (R) of Palestine shoots during an international friendly football match between China and Palestine in Dalian, northeast China's Liaoning Province, June 20, 2023. (Xinhua/Pan Yulong) - Photo by Icon sport

Au Qatar, la Palestine dispute actuellement la troisième Coupe d'Asie des nations. Parmi les Lions de Canaan convoqués, le milieu de terrain Ataa Jaber a fait à 29 ans couler beaucoup d’encre en raison de son choix, celui de tourner le dos à Israël pour la Palestine.

Le 14 juin dernier, au Gelora Bung Karno de Jakarta, l’Indonésie et la Palestine s’affrontent dans un match amical, franchement tristounet (0-0). Néanmoins, cette rencontre est entrée dans les livres d’histoire grâce à un homme, Ataa Jaber. Le milieu de terrain du Neftchi Baku (Azerbaïdjan) est devenu le premier joueur à enfiler la tunique palestinienne après avoir porté celle d’Israël (en U19 et U21). « J’ai pris cette décision pour plusieurs raisons. Premièrement parce que je suis palestinien, deuxièmement parce que j’en ai la capacité, et troisièmement pour faire passer le message aux joueurs à l’intérieur de la Ligne verte (soit la démarcation entre les forces israéliennes et arabes après l’armistice de 1949, NDLR) que ce choix leur est offert » , déclarera-t-il après la rencontre. De nationalité israélienne, Ataa Jaber a fait le choix de rallier la sélection de la Palestine en honneur à son histoire familiale. Et forcément, son changement de sélection sportive a fait jaser. Mais s’il n’a pas pu faire ses débuts en Coupe d’Asie des nations ce dimanche contre l’Iran (1-4), c’est uniquement à cause d’une petite blessure.

La petite histoire dans la grande

Avant de devenir un symbole de la cause palestinienne, Ataa Jaber a vu le jour en 1994 et grandit à Majd-al-Krum en terre israélienne, située à 40 kilomètres au nord-est de Haïfa. Très vite, ses prouesses footballistiques tapent dans l’œil des plus grands clubs d’Israël, dont le Maccabi Haïfa qui l’intègre dans son centre de formation. Chez les Vert et Blanc, Jaber impressionne, franchit les paliers, jusqu’à devenir international U19, puis U21 israélien. Tellement talentueux qu’il est nommé capitaine de la sélection U21, devenant le premier joueur d’origine « arabe » à porter le brassard. Comme près de 1,8 million d’Israéliens (environ 20% de la population en 2018), Ataa Jaber est un « arabe israélien » ou un « israélo-palestinien » . En 1948, l’État d’Israël voit le jour dans un contexte houleux. Une guerre éclate avec les Palestiniens, et de nombreuses familles palestiniennes deviendront (souvent contre leur gré) des citoyens israéliens. Une histoir

