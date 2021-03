AstraZeneca : des chercheurs norvégiens établissent une causalité entre les thromboses et le vaccin

Pour le chef du service hématologie de l'hôpital universitaire d'Oslo, les trois patients hospitalisés à cause notamment de saignements et de caillots sanguins ont eu "une puissante réponse immunitaire qui a entraîné la formation d'anticorps qui peuvent affecter les plaquettes" après l'injection du vaccin AstraZeneca.

(Photo d'illustration) ( AFP / CHRISTOF STACHE )

Après une semaine d'interrogations, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a jugé jeudi 18 mars "sûr et efficace" le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 , ce qui a poussé la France, l'Allemagne, l'Italie ou encore les Pays-Bas et l'Espagne a reprendre leur campagne de vaccination. Mais pas la Norvège et la Suède.

Disant "prendre note" de l'avis de l'EMA, l'Institut norvégien de santé publique a jugé "prématuré de conclure" et indiqué qu'il rendrait son propre avis "à la fin de la semaine prochaine".

Plus tôt dans la journée, une équipe médicale norvégienne avait en effet dit voir un lien entre le vaccin d'AstraZeneca et des caillots sanguins observés chez des patients tombés dans un état grave, voire décédés, quelques jours après une première injection.

"Nous avons obtenu des résultats qui peuvent expliquer l'évolution clinique de nos patients hospitalisés", a déclaré Paal Andre Holme, chef de service à l'hôpital national d'Oslo, quelques heures avant le point de presse de l'EMA. "Ces résultats confortent notre hypothèse (...) selon laquelle ces patients ont eu une puissante réponse immunitaire qui a entraîné la formation d'anticorps qui peuvent affecter les plaquettes et ainsi entraîner un thrombus (caillot sanguin)", a-t-il ajouté. La faute au vaccin d'AstraZeneca? "Je ne vois pas d'autre possibilité à ce stade" , a-t-il dit, en précisant toutefois qu'il s'agissait d'"indices".

Selon les médias norvégiens, ces résultats, tardifs, n'ont pas été pris en compte par l'EMA . L'agence a estimé que le vaccin du laboratoire anglo-suédois n'était "pas associé" à un risque plus élevé de caillot sanguin mais a cependant dit ne pouvoir "exclure définitivement" son rôle dans des troubles de la coagulation rares.

Deux morts en Norvège

Quelque 120.000 personnes en Norvège ont reçu une première dose du vaccin AstraZeneca. La semaine dernière, les autorités sanitaires norvégiennes avaient fait état de l'hospitalisation de trois membres du personnel soignant, présenté comme relativement jeunes et ayant reçu une première dose, à cause de thrombopénie (quantité anormalement basse de plaquettes sanguines), de saignements et de caillots sanguins.

L'un de ces trois soignants, décrit comme une femme de moins de 50 ans jusqu'alors "en bonne santé", a succombé dimanche des suites d'une hémorragie cérébrale. Elle avait été hospitalisée jeudi, environ une semaine après avoir reçu le vaccin développé par le laboratoire anglo-suédois.

Une autre soignante d'une trentaine d'années était aussi morte vendredi en Norvège, dix jours après avoir reçu le même vaccin.