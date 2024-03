Astonvilla : « Débriefer un match avec Ginola, c’est le highlight de notre carrière »

Aston Villa n'est pas seulement une équipe de Premier League : c'est aussi (sans espace) un groupe de rock français qui approche les 30 ans de carrière. Quel est le rapport entre les deux ? À l'occasion de la sortie d'un sixième album nommé Superspectives , et en pleine résidence avant le départ en tournée, Fred (fondateur du groupe et chanteur) et Aurélien (bassiste depuis 2014) se sont posés pour tout expliquer.

D’où vient ce nom de groupe ?

Fred : Notre premier concert a eu lieu ici, à Ris-Orangis. À l’époque, on ne s’appelait pas encore Astonvilla. On avait un nom juste pour ce concert, « Automatic ». Un mec à la fin du concert nous demande de lui filer une cassette en disant qu’il a un plan dans une maison de disques. Je n’y crois pas une seconde, mais un mois après, Bertrand Lamblot de BMG nous appelle et nous donne rendez-vous. Comme dans les films. Le truc se passe, et il nous dit de changer de nom, que « Automatic », ce n’est pas possible. On galère pour trouver un nom, ça prend des semaines et des semaines. Un quart d’heure avant notre dernier rendez-vous, où on doit arriver avec le nom du groupe, on n’a toujours pas de nom ! À l’époque, Gilles, le premier bassiste du groupe, nous dit qu’un groupe anglais a pris le nom de Saint-Étienne, comme le club, et qu’on pourrait faire pareil en prenant un nom anglais. Et là, il me sort « Aston Villa » et je me dis « Putain, ça tape Aston Villa ! » C’est venu comme ça. On monte dans le bureau, on lui donne ce nom, et il trouve ça classe. (Rires.) …

