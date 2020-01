Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aston Villa vient à bout de Leicester et file en finale Reuters • 28/01/2020 à 23:09









Aston Villa vient à bout de Leicester et file en finale par Hugo Chalmin (iDalgo) Au bout du suspense, Aston Villa s'est finalement imposé mardi lors de la demi-finale retour l'opposant à Leicester. Les Vilans ont disposé du troisième de Premier League sur le score de 2-1. Les hommes de Dean Smith ont parfaitement débuté la rencontre. Dès la 12ème minute, Targett se charge de donner l'avantage à ses coéquipiers qui rentrent aux vestiaires en menant 1 à 0. Les Foxes n'abdiquent pas et poussent en seconde période. Ils parviennent même à égaliser à la 72ème minute par l'intermédiaire d'Iheanacho. Alors que les deux équipes se dirigent vers les prolongations, en raison du 1-1 lors du match aller, Trezeguet vient délivrer Aston Villa. Le 16ème du championnat anglais accède donc à la finale de la League Cup où il retrouvera Manchester United ou Manchester City.

