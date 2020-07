Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aston Villa se donne un chance de se maintenir en battant Arsenal Reuters • 22/07/2020 à 00:36









Aston Villa se donne un chance de se maintenir en battant Arsenal par Florian Burgaud (iDalgo) La 38e et dernière journée de Premier League, prévue dimanche à 17 heures, risque d'être des montagnes russes d'émotions pour Aston Villa, Watford et Bournemouth. Ce mardi soir, ces trois formations, avec la victoire 1-0 des Villains sur Arsenal (sur un but de Trezeguet à la 27e), se tiennent en trois points avec une différence de buts équivalente. Deux de ses équipes seront reléguées dimanche aux alentours de 19 heures : Aston Villa, 17e avec 34 points et -26, qui jouera West Ham ? Watford, 18e avec 34 points et -27, qui jouera Arsenal ? Ou encore Bournemouth, 19e avec 31 points et -27, qui jouera Everton ? Vivement dimanche prochain...

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.