Aston Villa s'offre le duel des losers à Tottenham

Tottenham 2-3 Aston Villa

Buts : Gallagher (86 e ) et Van Hecke (90 e +7) pour les Spurs // Manzambi (45 e +3), Jackson (67 e ) et Buendia (79 e ) pour les Villans

Au moins, Tottenham a marqué. Mais ce n’est encore pas ce samedi que le public du Tottenham Hotspur Stadium pourra célébrer une victoire de son équipe. Au contraire, ils n’ont vu que des Spurs malchanceux sombrer face à Aston Villa (1-3) , avant de les chambrer dans les dernières minutes. Une fin d’après-midi bien triste que l’entame de match ne laissait pas présager, quand le convoité Zion Suzuki multipliait les parades. Mais ça, c’était avant que tout bascule sur un ballon bêtement rendu par Andy Robertson, tout penaud de voir la frappe ratée de Boubacar Kamara mettre finalement Johan Mamzambi sur orbite (0-1, 45 e +3) .…

TB pour SOFOOT.com