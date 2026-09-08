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Aston Villa marque et gagne pour la première fois de la saison
information fournie par So Foot 08/09/2026 à 20:39
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Aston Villa marque et gagne pour la première fois de la saison

Aston Villa marque et gagne pour la première fois de la saison

Club Bruges 2-3 Aston Villa

Buts : Vetlesen (19 e ) et Tresoldi (s.p., 61 e ) pour les Belges // McGinn (11 e ), Buendia (22 e ) et Jackson (43 e ) pour les Anglais

Débloquer une saison, c’est peut-être galérer, souffrir, prendre des buts et décrocher une victoire au forceps. Aston Villa a mis à peu près tous ces ingrédients pour chiper son premier succès de la saison en Belgique. Le Club Bruges est la première victime de ces Villans new looks (2-3) .…

UL pour SOFOOT.com

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