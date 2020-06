Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aston Villa et Sheffield se quittent dos à dos pour la reprise de la Premier League Reuters • 17/06/2020 à 21:28









Aston Villa et Sheffield se quittent dos à dos pour la reprise de la Premier League par Matthieu Cointe (iDalgo) La Premier League est enfin de retour ! Le championnat anglais reprenait ses droits ce mercredi avec le déplacement de Sheffield United à Aston Villa. Et tout n'a pas été parfait. Les deux équipes se sont quittées sur un triste match nul (0-0) marqué par une grossière erreur d'arbitrage. En fin de première période, Orjan Nyland, gardien d'Aston Villa, a commis une bourde sur un coup franc adverse et est rentré dans ses buts avec le ballon. Mais la montre de la goal-line technology n'a pas vibré et le but n'a pas été accordé à Sheffield. Avec ce résultat, les Blades prennent la 6ème place du championnat, à une petite longueur de Manchester United, 5ème et provisoirement qualifié pour la Ligue Europa. De leur côté, les hommes de Dean Smith restent dans la zone rouge, à un point du premier non relégable.

