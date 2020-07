Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aston Villa bat Crystal Palace et espère encore se maintenir Reuters • 12/07/2020 à 17:48









Aston Villa bat Crystal Palace et espère encore se maintenir par Léo De Garrigues (iDalgo) La folle course au maintien en Premier League se poursuit ce dimanche. Au lendemain des succès de Watford et West Ham, c'est au tour d'Aston Villa de prendre trois points. Les hommes de Dean Smith ont pris la mesure cet après-midi de Crystal Palace (2-0). Mamadou Sakho avait pourtant cru ouvrir le score à la 8e minute mais l'arbitre a jugé qu'il avait marqué du bras. C'est Trezeguet qui a marqué le premier but de la rencontre dans les arrêts de jeu de la première période. Au retour des vestiaires, l'Égyptien, servi par Conor Hourihane, a signé un doublé. Au classement, les Villains sont toujours relégables mais reviennent à 4 points de la 17e place. Crystal Palace est 14e.

