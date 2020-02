Aston Martin va pouvoir redéployer ses ailes

La mythique marque anglaise Aston Martin chère à James Bond n'était pas loin de la sortie de route.En grande difficulté financière, elle vient d'être sauvée par Lawrence Stroll, le milliardaire canadien qui, avec d'autres investisseurs, va injecter plus de 500 millions d'euros pour cette entreprise créée en 1913 par Lionel Martin et Robert Bamford.En 2019, le constructeur automobile anglais a vu ses profits chutés, passant de 290 millions d'euros en 2018 à 150 millions d'euros cette année. Depuis son entrée en bourse en octobre 2018, la capitalisation à la bourse de Londres de la firme de Gaydon, dans le Warwickshire, est passée de 5 milliards d'euros à un milliard d'euros.« La levée de fonds est nécessaire et permet d'assurer l'avenir de long terme du groupe », a souligné Andy Palmer, le directeur général en ajoutant : « Lawrence Stroll va apporter sa solide expertise dans l'automobile et les marques de luxe dont nous pensons qu'elle sera bénéfique à Aston Martin. »Une fortune estimée à deux milliards d'eurosLe milliardaire qui a fait fortune en investissant dans des marques comme Pierre Cardin ou Ralph Lauren a dévoilé les premières lignes de son plan.« J'ai hâte de travailler avec le conseil d'administration et les dirigeants d'Aston Martin Lagonda pour passer en revue et améliorer chaque aspect de l'entreprise dans ses opérations et son marketing, de continuer à investir dans le développement de nouveaux modèles et de nouvelles technologies, et de commencer à rééquilibrer la production pour privilégier la demande par rapport à l'offre », a précisé celui dont la fortune personnelle est estimée à plus de deux milliards d'euros.La marque à l'emblème ailé (introduit en 1932 par Sammy Davis, un ancien pilote de la marque Bentley) va pouvoir se reposer sur son nouveau SUV, le DBX vendu aux alentours de 200 000 euros à partir du second semestre pour venir concurrencer les Lamborghni Urus ...