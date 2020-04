Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aston Martin confirme son retour en F1 Reuters • 01/04/2020 à 15:14









Aston Martin confirme son retour en F1 par Francisco Rodriguez (iDalgo) Aston Martin a officiellement annoncé son retour en Formule 1 en tant que constructeur en 2021, a annoncé l'actuelle écurie Racing Point, qui deviendra Aston Martin F1 Team. Le constructeur automobile reviens en Formule 1, 60 après sa dernière participation. Les actionnaires du constructeur automobile ont approuvé une levée de fonds de 536 millions de livres sterling, soutenue par une injection de 260 millions de livres sterling de capital de la part du Yew Tree Consortium - un groupe d'investisseurs dirigé par Lawrence Stroll (l'actuel propriétaire de Racing Point).

