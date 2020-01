Aston Martin cherche un blockbuster pour rebondir

Avis de grand frais sur les résultats d'Aston Martin. Le fournisseur attitré de James Bond a annoncé mardi une nouvelle fois une baisse des ventes et réduit ses prévisions de bénéfice. Une perspective que détestent les financiers et qui faisait aussitôt dévisser l'action de près de 16 % dans un marché à l'équilibre.« Les conditions de vente difficiles dévoilées en novembre se sont poursuivies pendant le pic saisonnier des livraisons de décembre, ce qui s'est traduit par des ventes en baisse, des coûts en hausse et des marges compressées », a commenté, laconique, le constructeur britannique dans un communiqué.Des nouvelles qualifiées d'« assez horribles » par Neil Wilson, analyste de Markets.com, tandis que Russ Mould, du courtier en ligne AJ Bell, se demandait comment une entreprise « avec une marque aussi forte peut publier autant de mauvaises nouvelles ». Ce n'est pas faute de proposer des modèles aussi attachants que performants, mais qui restent cantonnés à un profil classique, comme nous l'avons apprécié lors d'un récent essai de la Superleggera. À la différence de Ferrari, Aston Martin répugne à passer aux ultra-sportives à moteur central arrière en dépit de son projet Walkyrie pour la course et Valhalla pour la route. De tout petits volumes en perspective alors qu'il faut désormais un blockbuster à la marque. Comme Lamborghini, elle va aborder le modèle familial par le biais du SUV et non plus de la berline...