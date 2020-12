Le ministre de l'Economie a également indiqué qu'"il n'y aura pas d'assurance pandémie obligatoire", mais la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent "de se constituer des provisions qui bénéficieront d'un régime fiscal particulièrement avantageux".

Fin du conflit ouvert entre les assureurs et Bercy. Un accord a été trouvé entre le gouvernement et les compagnies d'assurance qui ont accepté de geler les cotisations des contrats multirisques professionnels pour l'année 2021 dans les secteurs les plus touchés par la crise, a annoncé lundi 7 décembre le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. L'accord concerne les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration, ainsi que l'événementiel, le tourisme, le sport et la culture , a précisé le ministre dans une intervention diffusée sur Twitter à l'issue d'une réunion avec les assureurs.

Par ailleurs, cet accord prévoit d'" offrir gratuitement en 2021 aux mêmes entreprises une couverture d'assistance pour les chefs d'entreprises et les salariés quand ils ont été touchés personnellement par le coronavirus ", ainsi que la création d'une "médiation" des assurances pour régler les litiges entre les compagnies et et les professionnels, comme elle existe déjà pour les particuliers, a indiqué Bruno Le Maire.

Pas d'assurance pandémie obligatoire

Enfin, à moyen terme, le ministre a indiqué qu'"il n'y aura pas d'assurance pandémie obligatoire", mais la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent "de se constituer des provisions qui bénéficieront d'un régime fiscal particulièrement avantageux". "C'est un bon accord qui nous permet de sortir de cette logique du conflit pour entrer dans une logique de dialogue, de discussion et surtout de solidarité", a estimé le ministre. "Nous poursuivons nos travaux sur l'assurance pandémie" mais "j'ai entendu les inquiétudes de toutes les entreprises (...) qui ne veulent pas de charges nouvelles" qui seraient "insupportables pour elles", a justifié le ministre de l'Economie.

Selon Bercy, le coût d'une telle assurance est "disproportionné" alors qu'une pandémie comme celle que nous vivons actuellement ne survient que très rarement. Contrairement aux catastrophes naturelles qui sont plus fréquentes, les entreprises "ne verraient jamais la couleur" de leurs cotisations contre le risque pandémique parce que c'est "un risque qui survient tous les 25 ans, bien plus que la survie d'une PME moyenne", explique-t-on de même source.

Un accord "insuffisant"

Depuis le début de la crise, le secteur de l'assurance a déployé diverses mesures de soutien à l'économie représentant 3,8 milliards d'euros d'engagements. Mais les assureurs sont sous le feu des critiques , accusés de ne pas en faire assez, et des dizaines de contentieux entre restaurants et assureurs sur la couverture des pertes d'exploitation, qui sont rarement couvertes en cas de pandémie, ont été portées devant les tribunaux.

"C'est totalement insuffisant, ce gel des primes en 2021, parce que les assureurs ont dénoncé une très grande majorité de contrats en proposant des conditions inférieures à ce que nous avions avant", a déclaré à l'AFP Didier Chenet, président du syndicat patronal des indépendants de l'hôtellerie restauration. Didier Chenet demande la création d'une commission parlementaire et accuse les assureurs de n'avoir payé que le tiers de leur dû au titre des pertes d'exploitation.

Pour Alain Grégoire, coordinateur national sur le dossier assurance de l'Umih, le principal syndicat de l'hôtellerie restauration, l'accord "n'est pas à la hauteur (de leurs) espérances, de ce à quoi Bruno Le Maire s'était engagé vis-à-vis de la profession, à savoir la capacité à prendre en charge a minima 30% des pertes d'exploitation du 15 mars au 2 juin pour (leurs) professions". "C'est une réponse en trompe-l'œil, et la déception est immense pour la filière", d'après Alain Grégoire.