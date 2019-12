Assurances : accusé de conflit d'intérêts, Delevoye veut « clore la polémique », mais...

« Ça ne nous regarde pas », lâche un des syndicalistes à l'issue de la réunion avec Jean-Paul Delevoye. « Il n'était pas en grande forme », rapporte un autre. Le haut-commissaire aux retraites, qui a passé deux heures avec les partenaires sociaux, n'a pas dit mot, ni pendant ni à l'issue de cette rencontre, de son fâcheux « oubli » dans sa déclaration d'intérêts mise en ligne sur le site de la HATVP (Haute autorité pour la transparence de la vie publique).Accusé de conflit d'intérêts avec le milieu des assurances, le « Monsieur retraite » a démissionné ce lundi matin à la suite de nos révélations sur ses fonctions d'administrateur bénévole de l'institut de formation de la profession de l'assurance (Ifpass). Une décision qu'il a prise dans la matinée « pour clore toute polémique » a-t-il écrit dans un communiqué, avec effet « immédiat ». LIRE AUSSI > Delevoye lié au monde de l'assurance : « C'est gênant », dénonce Philippe MartinezFaute avouée à moitié pardonnée ? Pas sûr, car la fâcheuse « erreur » de Jean-Paul Delevoye continue d'alimenter les critiques. « Toutes les oppositions politiques s'en sont emparées. Même dans nos rangs » déplore ce député LREM, inquiet du malaise ambiant. Et la polémique va encore rebondir, selon lui, ce mardi lors des questions au gouvernement (QAG). « Ça agace, Delevoye agace, et ça tombe mal au cinquième jour du mouvement », soupire un conseiller de l'exécutif exaspéré.A Matignon ce lundi, c'est service minimum pour voler au secours de celui qui a déjà mis des petits cailloux dans la chaussure du gouvernement. Ses dernières sorties sur son opposition à « la clause du grand-père », au report de l'âge légal et celle sur l'immigration ont grippé sérieusement les relations. Le scénario du départ de Delevoye trotte même dans la tête de certains. Et l'absence annoncée du chef d'orchestre des retraites à la ...