Assurance vie: un nouveau mois de décollecte, mais un retour "vers l'équilibre"

Les épargnants continuent de se détourner de l'assurance-vie, qui a subi une nouvelle décollecte. Mais les assureurs estiment que la situation revient à l'équilibre.

Une tirelire (photo d'illustration). ( AFP / FRED TANNEAU )

Le marché français de l'assurance vie a connu en novembre un nouvel épisode de décollecte, moins marqué toutefois que lors des mois précédents, a annoncé jeudi la Fédération française de l'assurance, soulignant que la situation "tend vers l'équilibre".

En novembre, les compagnies d'assurance vie ont collecté auprès de leurs clients quelque 10,4 milliards d'euros, tandis que le montant des prestations versées durant ce mois a atteint 10,5 milliards d'euros environ, selon les chiffes publiés par la fédération.

Il en résulte une collecte nette négative, ou décollecte, de l'ordre de 30 millions d'euros mais qui "continue de se rapprocher de l'équilibre", souligne-t-elle.

Depuis le début d'année, le marché français de l'assurance vie a en effet été très fortement bousculé par la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de Covid-19, laquelle s'est traduite par des épisodes de décollecte de deux milliards d'euros en mars, avril et mai. Les mois suivants, la décollecte s'est poursuivie mais a ralenti de manière continue.

-7,3 milliards d'euros

Ce faisant, la collecte nette cumulée sur onze mois se révèle négative et s'établit à -7,3 milliards d'euros, à comparer à une collecte nette positive de 23,3 milliards d'euros sur la même période en 2019.

"L'année 2020 paie les conséquences du confinement et de la crise, avec une commercialisation rendue difficile, mais aussi des effets sur le comportement des épargnants. L'épargne de précaution connaît un essor en lien avec les incertitudes qui poussent les ménages à remplir leurs réserves de précaution", a commenté à l'AFP Franck Le Vallois, directeur général de la Fédération française de l'assurance.

Dans le détail, le cumul des versements collectés depuis janvier a atteint 103,5 milliards d'euros, contre 132,8 milliards d'euros sur la même période en 2019, tandis que les prestations versées aux assurés s'élèvent à 110,8 milliards d'euros, contre 109,5 milliards d'euros sur la même période en 2019.

Point marquant de l'année 2020, "la proportion des versement sur les supports en unités de compte croit de manière assez significative", souligne M. Le Vallois.

De janvier à novembre, la part des versements en unités de compte a atteint 34 % de l'ensemble des cotisations, contre 27% sur la même période en 2019.

Les unités de compte désignent des placements dont le capital et les intérêts ne sont pas garantis, mais dont le rendement se révèle potentiellement plus rémunérateur que les placements dits en "euros", dont le capital et les intérêts sont eux garantis.

À fin novembre 2020, l'encours des contrats d'assurance vie s'élevait à 1.785 milliards d'euros.