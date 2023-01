Assurance vie : découvrez le rendement 2022 de votre contrat

Découvrez le taux de rendement de votre assurance vie. (© Adobestock)

Combien a rapporté le fonds en euros de votre contrat d'assurance vie en 2022 ? Le Revenu vous communique les taux de rendement au fur et à mesure de leur publication.

Après des années de baisse, les taux de rendement des fonds en euros garantis, la partie sécurisée des contrats d’assurance vie, repartent à la hausse.

Pour savoir quel sera le sort de votre contrat, consultez régulièrement notre tableau comparatif des principaux contrats ouverts à la commercialisation (voir ci-dessous). Nous l’alimentons au fur et à mesure de leur publication par les assureurs. Soyez patient : certaines compagnies attendent parfois le début du mois de mars pour annoncer leur taux.

Comment lire le tableau ?

Notre tableau comprend, classés par ordre alphabétique, les principaux contrats du marché et ceux récompensés par Le Revenu. Si votre contrat bénéficie d’un bonus de rendement, nous indiquons le taux minimum (sans aucun bonus) et le taux maximum (avec le plus de bonus).

Bon à savoir : les taux affichés sont nets des frais de gestion (les frais ont déjà été débités). Mais avant de vous être versés, ces intérêts sont amputés de 17,2% de cotisations sociales (à l'exception des expatriés).

(Assureur / Distributeur)(Abeille Assurances / Agents généraux) 0,90% - 1,80%