Assurance maladie : la fraude a atteint près de 300 millions d'euros en 2019

Selon le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), la fraude opérée par les professionnels et les établissements de santé représente 20 % des cas, mais 48 % du préjudice financier total, avec pas moins de 135,1 millions d'euros.

(Photo d'illustration) ( AFP / DENIS CHARLET )

Dans le rouge à cause de la crise du Covid-19, avec un un déficit estimé cette année à 31,1 milliards, l'Assurance maladie doit également composer avec la fraude. "En 2019 nous avons identifié 287 millions d'euros de fraude et les dispositifs de contrôle ont permis d'éviter le paiement de 200 millions d'euros", a détaillé mardi 16 juin le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) Nicolas Revel devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la fraude aux prestations sociales, rapporte Le Parisien .

L'an dernier, 1.650 agents ont en effet été affectés à la lutte contre la fraude. Leur travail a permis l'ouverture de 23.000 enquêtes et de 8.800 actions actions en contentieux, contre 5.500 en 2014.

Un peu plus de la moitié (51%) des arnaques proviennent des assurés, mais elles représentent seulement 21% du préjudice financier. Le vrai problème se situe du côté des "offreurs de soins". En effet, si les activités fautives des professionnels de santé et établissements ne représentent que 20 % des cas, elles représentent 48 % du préjudice total (135,1 millions d'euros). Dans le détail, les fraudeurs sont, pour 48 %, des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmières libérales, kinés, transporteurs...), et 31% des établissements de soins, souvent à l'origine de surfacturation, précise le quotidien.

Les enquêteurs de l'Assurance maladie ont par ailleurs identifié aussi des "groupes organisés" sur Internet. Ils proposent notamment de faux arrêts de travail ou facturent des médicaments à la Cnam qui seront finalement mis à disposition sur les marchés de santé d'autres pays.

Bonne nouvelle néanmoins, la fraude à la carte vitale semble moins importante que prévu . Selon Nicolas Revel, alors qu'une estimation avançait en février dernier que le surplus de cartes Vitale en circulation atteignait 2,6 millions, en fin d'année dernière, "il y avait en France 58,4 millions de cartes Vitale en circulation pour 59 millions d'habitants de plus de 16 ans". "La question des cartes Vitale n'est pas un marqueur de fraude", a-t-il jugé.

Néanmoins, le combat contre les arnaques est loin d'être gagné. "Chiffrer la fraude est impossible, son ampleur apparaît au fur et à mesure que nous la découvrons" , a déploré le directeur de la Cnam.