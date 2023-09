Assurance maladie: dépenses en hausse de 3,2% en 2024

Le gouvernement prévoit des dépenses d'assurance maladie en hausse de 3,2% en 2024, ont affirmé à l'AFP des sources parlementaires concordantes.

Ce chiffrage a été communiqué à des parlementaires, de la majorité et de l'opposition, réunis lundi par le gouvernement afin de leur présenter les orientations du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2024.

Selon plusieurs parlementaires présents, le gouvernement vise une progression de 3,2% de l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) en 2024.

"On a un PLFSS qui doit permettre d'atterrir après les années Covid et le quoi qu'il en coûte, qui a permis de beaucoup accompagner les acteurs de santé face à l'épidémie", a estimé le député (Horizons) Frédéric Valletoux, jugeant que "cet atterrissage est nécessaire" après la flambée de dépenses liées à la pandémie.

"On n'a pas parlé vraiment des recettes, on a surtout parlé de réduction des dépenses" a regretté de son côté le député PS Arthur Delaporte. Le gouvernement pense pouvoir obtenir des recettes avec la lutte contre la fraude, mais "on sait que ce n'est pas grand chose", a-t-il ajouté.

"Leur cadre c'est l'austérité", a dénoncé de son côté le député LFI Hadrien Clouet dans une vidéo diffusée sur le réseau social X (ex-Twitter). "Ils ont confirmé la piste de faire payer un peu plus les médicaments et les consultations" par les patients, a-t-il notamment indiqué.

Le gouvernement a déjà indiqué qu'il souhaitait doubler à 1 euro la franchise sur les boites de médicament payée par les assurés sociaux, avec un maintien d'un plafonnement de cette franchise à 50 euros.

"La trajectoire financière" pluriannuelle prévue par le gouvernement "était très claire", a indiqué le député Modem Cyrille Isaac-Sibille à l'AFP. "Cela serait bien si le gouvernement nous présentait maintenant sa stratégie d'ensemble sur la santé" a-t-il ajouté.

Un élu de la majorité a déploré que le gouvernement ait donné "l'impression de baisser les bras sur la lutte contre le tabagisme et l'alcool" lors de cette réunion avec les parlementaires. "Cela serait dramatique", a-t-il jugé.

Le ministre des comptes publics Thomas Cazenave, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, la ministre déléguée aux professions de santé Agnès Firmin Le Bodo, la ministre des Solidarités Aurore Bergé notamment ont participé à cet échange avec les parlementaires, une innovation baptisée "les comptes de Ségur".