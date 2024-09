Assurance habitation : pourquoi votre facture va encore grimper en 2024 et 2025

La cause principale ? Les catastrophes naturelles, de plus en plus fréquentes, alourdissent la note des assureurs? et la vôtre !

Les inondations dans le Nord l'hiver dernier, les tempêtes Ciaran et Domingos à l'automne 2023, sans oublier les coulées de boue à chaque épisode pluvieux intense... Ces événements climatiques à répétition font gonfler la facture des assureurs, qui répercutent ces coûts directement sur vos contrats.

Dans son bilan de 2024 sur les tarifs, le comparateur Assurland constate une hausse de +7,2 % des tarifs des multirisques habitation à l'échelle nationale depuis le début de l'année 2024, après déjà +15,5% en 2023.

De 198 à 280 euros selon votre région

En cette rentrée 2024, le prix moyen d'une assurance habitation s'élève ainsi désormais à 243 euros, contre 227 euros en 2023. Dans le détail, il faut compter en moyenne 180 euros pour un appartement et 297 euros pour une maison.

Les différences régionales sont frappantes : la Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) affiche la prime moyenne la plus élevée à 280 euros (+13 % cette année), tandis que la Bretagne, avec 198 euros, reste la région la moins chère, malgré une hausse de 5 % liée aux tempêtes de fin 2023.

Mais ce n'est pas tout : l'inflation des matériaux de construction, comme les toitures et les menuiseries, fait aussi grimper le coût des réparations et, par ricochet, celui des assurances.

Attention aux zones inondables !

Si vous vivez en zone inondable, la facture pourrait être encore plus salée. Assurland estime que 10,5 millions de logements en France sont exposés à ce risque , ce qui entraîne un surcoût significatif dans ces zones.

Le comparateur en ligne a réalisé une simulation pour une maison de 115 m 2 située à Blendecques, commune du Pas-de-Calais ravagée par les inondations l'hiver dernier. La prime d'assurance passerait de 220 euros début 2024 à 334 euros aujourd'hui. Soit plus de 50% d'augmentation en quelques mois !

Ce qui vous attend en 2025

Et ce n'est qu'un début ! En plus des hausses tarifaires inévitables liées aux événements climatiques, répercutées par les assureurs, il faudra en 2025 faire face à l'augmentation de la surprime du fonds d'indemnisation des catastrophes naturelles (fonds Barnier) décidée par le gouvernement fin 2023 .

Cette taxe obligatoire passera de 12 % à 20 % sur votre multirisque habitation, entraînant à elle seule une hausse d'environ 20 euros pour un contrat moyen.

