Assurance des collectivités locales: Groupama critique les procédures d'appels d'offres

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le directeur général de Groupama, assureur de 20.000 communes en France, a demandé mardi à ce que les procédures d'appels d'offres pour l'assurance dommages des communes soient revues, condition indispensable selon lui pour relancer ce marché.

"Les petites communes où on fait notre métier de manière normale, c'est-à-dire où on a une connaissance des risques, où on discute avec (le) client des conditions de son assurance, ça se passe bien", a déclaré Thierry Martel lors d'une conférence de presse organisée par l'Association nationale des journalistes de l'assurance (Anja).

"Ce qui ne va pas du tout, c'est le marché des appels d'offres", demandés aux communes de plus grande taille, a-t-il repris.

Ces villes de taille un peu supérieure disposent de davantage d'équipements - piscine, crèche, école, théâtre... - et présentent donc davantage de risques pour les assureurs, par ailleurs échaudés par les émeutes de l'été dernier.

Seule la Smacl, filiale de la Maif, s'y aventure, bien que la rentabilité ne soit pas au rendez-vous sur ce marché.

Résultat: plusieurs centaines de communes ont vu leur contrat résilié l'an dernier et certaines s'assurent auprès de compagnies étrangères.

Les difficultés à assurer au sens large concernent plusieurs milliers de collectivités, expliquait le 7 février devant la Commission des finances du Sénat le maire de Vesoul et vice-président de l'Association des maires de France (AMF) Alain Chrétien, qui prépare un rapport sur le sujet avec Jean-Yves Dagès, ancien patron de Groupama.

La description des risques dans ces appels d'offres est "beaucoup trop sommaire", a déploré mardi M. Martel.

Par ailleurs, "ce sont des contrats qui nous bloquent le tarif sur trois ans et ça, dans le monde aujourd'hui (...) ce n'est plus possible", ajoute-t-il.

Autre écueil: les assureurs peuvent de moins en moins compter sur les réassureurs pour prendre le relais sur le risque émeutes des collectivités - et ce, d'autant moins depuis les émeutes de l'été 2023. Ils se désengagent du marché.

M. Dagès et M. Chrétien ont prévu de rendre leur copie le 3 avril, selon l'actuel dirigeant de Groupama.

M. Chrétien avait reconnu les "rigidités" des procédures d'appels d'offres et ouvrait la porte le 7 février au recours à des marchés négociés, faits d'aller-retour entre les prestataires et les demandeurs.