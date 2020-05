Assurance chômage: syndicats et associations réclament "le retrait" de la réforme

L'association Solidarités nouvelles face au chômage (SNC), la CFDT, ATD Quart-Monde, le Secours catholique notamment réclament "le retrait" de la réforme de l'assurance chômage, dont le premier volet "a déjà fragilisé des dizaines de milliers de chercheurs d'emploi et de travailleurs précaires".

En raison de la crise du coronavirus, le gouvernement a reporté l'entrée en vigueur du second volet de la réforme, qui durcit le calcul de l'allocation pour les travailleurs précaires, alternant contrats courts et périodes de chômage, du 1er avril au 1er septembre.

Depuis, et encore jeudi à l'occasion de la publication des chiffres du chômage au 1er trimestre, le gouvernement a indiqué qu'"une réflexion avec les partenaires sociaux" allait être engagée "pour adapter rapidement" les règles, "au-delà des mesures de prolongation de droits déjà prises".

Interrogé régulièrement sur le sujet depuis cette annonce fin avril, le ministère du Travail ne donne pas plus de précisions sur le contour de ces adaptations ni sur un calendrier et renvoie à ses discussions avec les partenaires sociaux.

"Seul le retrait de la réforme de l'assurance chômage permettra de protéger les chercheurs d'emploi et les personnes en emploi précaire face à la crise", expliquent SNC, la CFDT, l'Unsa, la FAGE, ATD Quart-Monde, le Secours catholique, la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), le Mouvement national des chômeurs et précaires (MNCP) et Coorace.

"Une nouvelle décision de reporter l'entrée en vigueur des règles modifiant le calcul des allocations d'assurance chômage ne ferait que déplacer les problèmes à plus tard avec des conséquences très lourdes notamment pour celles et ceux qui, en cette période ne pourront accéder à l'emploi et pour tous ceux qui vont perdre leur emploi du fait de la dure crise économique", selon leur communiqué.

Les syndicats réclament unanimement, dès avant la crise sanitaire, et encore plus depuis, que le gouvernement abandonne entièrement sa réforme de l'assurance chômage.

Le nombre de chômeurs (catégorie A) a enregistré une hausse historique sur un mois en mars (+246.100, soit +7,1%) pour s'établir à 3,732 millions.