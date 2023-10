Assurance chômage: sur les seniors, les syndicats veulent d'abord une négociation séparée

Les syndicats ont demandé mercredi une négociation globale sur l'emploi des seniors avant toute modification de leurs conditions d'indemnisation lorsque ces derniers se trouvent au chômage.

"Pour la CFDT, cette partie senior de la négociation assurance chômage doit tenir des perspectives qu'on peut avoir dans la négociation senior future" qui doit se tenir dans les mois à venir, a déclaré Olivier Guivarch, le négociateur de ce syndicat à l'issue d'une séance largement consacrée à cette question.

Les partenaires sociaux ont jusqu'à la mi-novembre pour négocier une nouvelle convention d'assurance-chômage, dans un cadre très contraint fixé par le gouvernement.

Le document de cadrage de l'exécutif invite syndicats et patronat "à tirer les conséquences de l'allongement de la durée d'activité sur les règles d'indemnisation des seniors".

Un document de l'Unédic soumis mercredi aux négociateurs détaille de son côté les conséquences possibles pour les chômeurs du recul de l'âge de départ à 64 ans.

L'âge à partir duquel la dégressivité des allocations chômage ne s'applique plus pourrait ainsi être relevé de 57 à 59 ans, et l'âge du maintien des droits pour ceux qui ont atteint l'âge légal de départ mais ne peuvent pas bénéficier d'une retraite à taux plein pourrait être relevé de 62 à 64 ans.

Les modalités de cumul entre les revenus d'activité et d'allocation chômage pourraient être rendues plus favorables, et les conditions d'allongement des droits pour les chômeurs âgés en formation modifiées.

"On voit bien les effets délétères de la réforme des retraites sur l'indemnisation des salariés de plus de 50 ans", a réagi Michel Beaugas, négociateur de Force ouvrière (FO).

Dans l'industrie, les patrons "ne font déjà pas travailler les gens à 60 ans ou à 62 ans, ils ne vont pas les faire travailler jusqu'à 64 ans", a observé son homologue de la CGT Denis Gravouil.

Pour ce négociateur, "l'assurance chômage est utilisée comme une pré-retraite par les employeurs, donc toutes les questions sur les seniors doivent être identifiées et traitées une fois qu'on aura traité cette question-là".

"On attend aussi du côté des employeurs, qui tiennent un discours de responsabilité en parlant de changement de pratiques, de changements culturels, on attend des actes, des propositions et qui n'auraient lieu que dans une négociation future", a expliqué Olivier Guivarch.

Pour le négociateur CFDT, "c'est pour ça qu'on peut difficilement aller plus loin" sur la question des seniors "dans le cadre de la négociation assurance chômage".