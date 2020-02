Assurance-chômage/saisonniers: appels à la grève dans les remontées mécaniques

Les syndicats FO et CGT du secteur des remontées mécaniques appellent à des débrayages dans plusieurs stations de ski le 15 février, date de chassé-croisé des vacanciers, pour dénoncer les répercussions attendues de la réforme de l'assurance-chômage sur les saisonniers.

"Nous avons déposé un préavis de grève pour le 15 février que nous retirerons si les discussions aboutissent" avec le ministère du Travail, a indiqué mercredi à l'AFP Eric Becker, secrétaire fédéral FO chargé des remontées mécaniques et des saisonniers. Tout dépendra "de la volonté de l'exécutif de faire quelque chose pour un secteur d'activité" soumis à "des difficultés et des spécificités", a-t-il ajouté.

"Ils ont voulu traiter les saisonniers comme des salariés lambda alors que leur mode de travail est totalement différent", regrette le syndicaliste.

Des préavis ont été déposés auprès d'entreprises qui opèrent des domaines skiables en Savoie, Haute-Savoie et dans les Hautes-Alpes. "Il y aura aussi des préavis déposés dans les Pyrénées dès demain (jeudi)", précise M. Becker.

Les salariés des remontées mécaniques sont appelés à débrayer "quelques heures voire une demi-journée" et à distribuer des tracts. "Du fait qu'il y a moins de personnel, il est évident que certaines installations ne tourneront pas", affirme-t-il.

Le syndicat redoute certaines dispositions prévues par les nouvelles règles de l'assurance-chômage à partir d'avril, en particulier "des retombées négatives liées à l'augmentation de la durée de 4 à 6 mois de contrat pour l'ouverture des droits, la suppression de la recharge au bout d'un mois de travail ainsi que le mode de calcul de l'indemnité réduisant, suivant les cas, de moitié cette allocation", selon un communiqué.

La CGT du secteur appelle de son côté à des débrayages dans plusieurs stations des Alpes (La Plagne, Les Arcs, Les Ménuires, Courchevel, Megève) et des Pyrénées.

Selon la Dares, le service de statistiques du ministère du Travail, plus d'un million de personnes ont été en contrat saisonnier (en moyenne de deux mois) entre avril 2018 et mars 2019. Près de la moitié des saisonniers exercent leur activité dans les secteurs de la restauration, de l'hébergement et des loisirs, principalement sur les lieux de vacances.

Selon FO, on dénombre environ 17.000 contrats saisonniers dans les remontées mécaniques.