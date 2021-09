Assurance-chômage : le gouvernement "veut encourager le travail", souligne Élisabeth Borne

Il faut "faire que ce soit toujours plus intéressant de travailler que d'être au chômage", selon la ministre, qui souligne que les chômeurs de longue durée seront indemnisés plus longtemps.

Le gouvernement n'a pas renoncé à sa réforme de l'assurance-chômage, malgré la suspension du décret par le Conseil d'État, saisi par les syndicats. Il a transmis jeudi au partenaires sociaux et au Conseil d'État un nouveau projet pour une application au 1er octobre. Objectif : "encourager le travail", a expliqué vendredi 17 septembre la ministre du Travail, Élisabeth Borne.

"On a transmis au Conseil d'État un nouveau décret pour que la totalité de la réforme de l'assurance chômage entre en vigueur au 1er octobre", a indiqué le ministre sur France 2 .

Les nouvelles règles controversées de calcul du montant de l'allocation chômage, mesure phare de la réforme, devaient entrer en vigueur au 1er juillet, mais le Conseil d'État les avait suspendues en juin, arguant des "incertitudes sur la situation économique" . La juridiction avait été saisie en référé par les syndicats, opposés depuis le départ à cette réforme qu'ils jugent pénalisante pour les demandeurs d'emploi. Leurs recours doivent aussi être examinés sur le fond.

Mais, sans attendre ce jugement sur le fond, le gouvernement estime que "le vif rebond de l'emploi depuis mai" ne justifie plus une suspension.

Les syndicats estiment que le nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence (SJR), base de l'allocation, va pénaliser les demandeurs d'emploi alternant chômage et activité, "les permittents".

"Ce que l'on veut c'est encourager le travail, donc que ceux qui peuvent travailler davantage le fassent, de faire que ce soit toujours plus intéressant de travailler que d'être au chômage , a expliqué Élisabeth Borne. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dans le même temps, pour ceux qui ont plus de difficultés à retrouver un emploi, ils seront indemnisés plus longtemps et on veut mieux les accompagner."

"Six mois de concertation"

Et face au front commun des syndicats, le gouvernement n'a pas l'intention de fléchir. "On a été très à l'écoute, assure la ministre. Il y a eu des concertations pendant six mois sur le sujet . La réforme qui rentre en vigueur n'était pas celle qui était prévue en 2019."

Selon une évaluation de l'Unédic réalisée au printemps, jusque 1,15 million de personnes ouvrant des droits dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la réforme toucheraient une allocation mensuelle plus faible (de 17% en moyenne), avec dans le même temps une "durée théorique d'indemnisation" allongée (14 mois en moyenne contre 11 avant la réforme). L'exécutif défend un "enjeu d'équité", le système actuel étant plus favorable à ceux qui alternent contrats courts et inactivité qu'à ceux qui travaillent en continu.

Emmanuel Macron a encore défendu jeudi sa mise en œuvre. "Il faut s'assurer qu'il n'est jamais plus rentable de ne pas travailler que de travailler", a-t-il lancé.

Décidée en juillet 2019 dans un marché de l'emploi alors dynamique, la réforme avait été suspendue à l'aune de la crise du Covid-19, puis amendée.