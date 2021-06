Assurance chômage : la réforme sera appliquée "dans les prochains mois", assure Gabriel Attal

Si le Conseil d'Etat a mis en avant des "incertitudes économiques" pour expliquer sa décision de suspendre la réforme, le gouvernement a l'intention de répondre à l'institution en mettant en avant la reprise de l'économie.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, le 9 juin 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Alors que les syndicats et partis de gauche se sont réjouis de la suspension de la réforme de l'assurance chômage par le Conseil d'Etat , le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a assuré mercredi 23 juin sur BFMTV que le gouvernement avait pour objectif que la réforme s'applique "dans les prochains mois, avant la fin de l'année".

Pour expliquer sa décision, le Conseil d'Etat a mis en avant les "incertitudes économiques" qui, selon lui, ne permettent pas l'entrée en vigueur des nouvelles règles de calcul de l'indemnité chômage, entrée en vigueur initialement prévue au 1er juillet. "On va répondre au Conseil d'Etat avec les données dont on dispose. La reprise économique est là , les signaux économiques encourageants sont là", a commenté Gabriel Attal. "C'est d'ailleurs un peu étonnant dans cette décision. On constate depuis plusieurs semaines que l'économie, elle repart bien, elle repart fort", a-t-il ajouté.

Pas question donc d'abandonner la réforme comme le demandent les syndicats. La réforme sera "évidemment" reprise , a indiqué le porte-parole du gouvernement, ajoutant qu'il s'agissait d'"une réforme cohérente avec notre projet qui est de valoriser le travail dans notre pays". " L'objectif, c'est qu'elle s'applique dans les prochains mois, avant la fin de l'année ", a-t-il indiqué.

Mardi soir, la ministre de l'Economie Elisabeth Borne avait également évoqué une question de "temporalité" et expliqué que le gouvernement n'avait pas l'intention de réécrire complètement la réforme. "Repartir d'une page blanche, non il n'en est pas question", a affirmé la ministre sur RTL .