Assurance chômage : l'exécutif prêt à des concessions, mais sans toucher à l'essence même de la réforme

Si l'exécutif se dit prêt à bouger certains "paramètres" de sa réforme de l'assurance chômage, il ne veut en revanche pas "toucher à la philosophie".

(Photo d'illustration) ( AFP / JOEL SAGET )

Quel avenir pour la réforme de l'assurance chômage ? Suspendue en raison de la crise du Covid-19 jusqu'au 1er janvier, même si une première partie était déjà entrée en vigueur en novembre 2019, a fait l'objet mercredi 30 septembre d'une réunion avec les partenaires sociaux.

Selon les syndicats, qui s'opposent toujours à cette réforme, l'exécutif s'est dit prêt à bouger certains "paramètres" mais en gardant sa "philosophie" . "Ils ne veulent pas toucher à la philosophie de la réforme mais sont prêts à bouger certains curseurs pour l'atténuer", a expliqué Eric Courpotin (CFTC).

"On n'a pas eu vraiment des propositions, il y aura des bilatérales et une nouvelle multilatérale fin octobre" , avec des scénarios plus précis en terme d'impact sur les gens, a précisé Michel Beaugas (FO). "Il faut qu'on ait ces éléments d'impact car on n'est pas dans une réforme hors sol", a renchéri Marylise Léon (CFDT).

"On a compris qu'on resterait dans les cadres établis et qu'on modifierait les paramètres. Aujourd'hui c'était un tour de table où chacun a rappelé ses lignes rouges", a souligné, côté patronal, Eric Chevée (CGPME).

Réduire les désaccords

Conçue à un moment de baisse du chômage et de difficultés de recrutements, la réforme prévoit notamment un durcissement de l'indemnisation, accusée de ne pas être assez incitative à la reprise d'emploi, et un "bonus-malus" sectoriel pour pénaliser les entreprises qui abusent des contrats courts.

Si le ministère s'est dit prêt à adapter les points suspendus "à un contexte qui ne sera pas revenu à la normale à la fin de l'année", "il n'est pas question de revenir sur leur existence car ils ont été mis pour agir sur les comportements des demandeurs d'emploi et des entreprises", a-t-on insisté.

"Le but du jeu est que les règles soient applicables au 1er janvier", a souligné le ministère, reconnaissant "ne pas chercher un accord" mais plutôt à réduire les désaccords.

Les syndicats contestent en particulier le durcissement de la durée d'affiliation pour ouvrir des droits (de 4 mois travaillés sur les 28 derniers à 6 mois sur les 24) et des conditions de rechargement lorsqu'on travaille pendant son chômage; la dégressivité au bout de six mois pour les demandeurs d'emplois de moins de 57 ans ayant perdu un revenu supérieur à 4.500 euros brut; et enfin le nouveau mode de calcul de l'indemnisation qui pénaliserait ceux, souvent précaires, qui alternent contrats courts et inactivité.

A ce stade, le ministère "n'a pas voulu rentrer dans les détails" mais a esquissé des pistes, selon les syndicats, comme un plancher minimal d'allocation ou des aménagements pour les primo-entrants sur le marché du travail et les saisonniers.

Aménager le bonus-malus

Le patronat se mobilise lui sur un autre front, le bonus-malus censé s'appliquer en 2021 sur la cotisation d'assurance chômage payée par les entreprises dans sept secteurs grands consommateurs de contrats courts et d'intérim (hébergement-restauration, agroalimentaire, transports...).

En fonction de son nombre de séparations en 2020 (les fins de contrats assorties d'une inscription à Pôle emploi), la cotisation d'une entreprise varierait entre 3 et 5% de sa masse salariale contre 4,05% aujourd'hui.

Selon M. Chevée, l'exécutif a proposé de "différencier les métiers" au sein d'un secteur. "Au sein de la restauration, il faut par exemple comparer non pas les traiteurs aux cafés mais les traiteurs dont le modèle est basé sur les contrats courts et ceux qui cherchent à employer des CDI", a-t-il illustré.

Et le gouvernement a accepté de retravailler la période de référence, l'année 2020 étant hors normes, ce qui reviendra à décaler le bonus-malus d'un an selon M. Chevée.

Même si la réforme sera chiffrée, la concertation laissera de côté la situation financière de l'assurance chômage, considérablement dégradée avec la prise en charge d'une partie du chômage partiel, la hausse des allocations et la baisse des recettes.

Fin 2020, la dette devrait dépasser 60 milliards d'euros contre 39 milliards prévus initialement. Cette question sera traitée à la fin de l'année dans le cadre plus général du financement de la protection sociale.

La concertation a également porté sur la formation professionnelle, et notamment la reconversion des salariés touchés par la crise qui va faire l'objet d'un programme de travail pour rendre plus facile le passage d'un secteur à un autre, de l'aéronautique à l'énergie par exemple.