Assurance-chômage : comment la réforme va pénaliser les salariés au chômage partiel ou en congé maternité

Jusque 1,15 million de personnes qui ouvriront des droits à l'assurance-chômage dans l'année suivant le 1er juillet toucheraient une allocation mensuelle plus faible qu'avec les règles actuelles, selon l'Unédic.

(Photo d'illustration) ( AFP / NICOLAS TUCAT )

La réforme controversée de l'assurance-chômage entrera bien en vigueur à compter du 1er juillet dans une version amendée face à la crise, avec la modification du calcul du salaire journalier de référence (SJR, base de l'allocation).

Il s'agit d'un "enjeu d'équité" pour l'exécutif, le système actuel étant plus favorable à ceux qui alternent contrats courts et inactivité qu'à ceux qui travaillent en continu. Concrètement, à l'heure actuelle, un chômeur ayant travaillé à plein temps trois mois sur six a une allocation supérieure à un autre ayant travaillé à mi-temps six mois.

Les périodes non travaillées située entre deux périodes travaillées seront désormais intégrées au dénominateur du SJR, et donc minorer l'allocation chômage. Cela impactera notamment tous les salariés mis au chômage partiel à cause de la crise du Covid-19 et qui pourraient se faire licencier après juin, mais aussi à ceux en congé maternité et arrêt maladie, démontre une étude de cas type réalisée par l'Unédic à la demande de Force ouvrière, et dévoilée lundi 12 avril par Les Echos.

Une première étude compare le cas de deux salariés au Smic ayant eu un CDD d'un mois, 11 mois d'inactivité, puis un CDD de 12 mois, au cours duquel l'un d'entre eux a subi 7 mois de chômage partiel. Aujourd'hui, leur allocation est sensiblement identique, à environ 935 euros par mois. Mais à partir du 1er juillet, le salarié ayant subi du chômage partiel touchera un tiers de moins que l'autre (440 euros contre 650).

Une deuxième étude compare deux salariées dont l'une aura été en arrêt maladie et en congé maternité six mois au total et pas l'autre. La première aura une allocation-chômage inférieure de 30 % à la seconde.

Une différence qui existait déjà dans la version initiale de la réforme de 2019, soulignent Les Echos . "Alerté par les syndicats, le gouvernement a choisi de ne pas la corriger dans son nouveau décret, ce qui en a surpris plus d'un" , écrit le quotidien économique.

Selon une évaluation provisoire de l'Unédic, jusque 1,15 million de personnes qui ouvriront des droits à l'assurance-chômage dans l'année suivant le 1er juillet toucheraient une allocation mensuelle plus faible qu'avec les règles actuelles.