Assurance-chômage: Borne réunira les partenaires sociaux le 2 mars

La ministre du Travail, Elisabeth Borne, réunira le 2 mars les partenaires sociaux sur la réforme controversée de l'assurance chômage, afin d'échanger sur "les points de sortie" de la concertation engagée à l'automne, selon un courrier adressé lundi aux partenaires sociaux.

Les responsables des principales organisations syndicales et patronales sont conviés à 9H00 le 2 mars pour une réunion multilatérale en visioconférence destinée à "échanger sur les points de sortie de la concertation relative à la réforme de l'assurance-chômage, débutée en septembre 2020", indique le courrier consulté par l'AFP.

Décidée en juillet 2019 par le gouvernement Philippe après l'échec d'une négociation sociale très encadrée par l'exécutif, la réforme visait alors à réaliser de 1 à 1,3 milliard d'économies par an, notamment en durcissant les règles d'indemnisation et en taxant le recours abusif aux contrats courts, le tout dans un marché de l'emploi alors dynamique.

Du fait de la crise liée au Covid-19, le gouvernement a suspendu son application et Mme Borne a ouvert une concertation à l'automne 2020, se disant prête à discuter des "paramètres" de la réforme sans en abandonner l'esprit. Elle martèle que ses deux objectifs restent "pertinents": "lutter contre la précarité liée au recours excessif aux contrats courts, via le système du bonus-malus, et renforcer l'équité dans le calcul des allocations chômage".

Pour s'adapter au contexte, le ministère du Travail a proposé plusieurs aménagements sur les quatre grands paramètres de la réforme: durée d'affiliation pour ouvrir des droits, mode de calcul de l'indemnisation, dégressivité de l'allocation et "bonus-malus" sur les cotisations sociales des entreprises.

Fin janvier, après une série de réunions bilatérales, le ministère a indiqué vouloir lier certains paramètres à un "retour à bonne fortune". Cela doit concerner les règles en matière d'éligibilité à l'assurance chômage et sur la dégressivité de l'allocation, qui pourront donc évoluer en fonction d'indicateurs liés à l'état du marché de l'emploi.

Mais la réforme rencontre toujours la franche opposition des syndicats qui dénoncent unanimement "une baisse des droits des chômeurs", tandis que le patronat continue de contester le bonus-malus.