Assurance auto : les femmes font les frais de l'égalité des sexes

En dix ans, les femmes ont vu leurs primes des assurances auto progresser de 25 % tandis que celles des hommes n'ont enregistré qu'une progression de 13 % selon une étude du site Assurland.com.La cause ? Rien à voir avec l'accidentologie ou les mauvaises pratiques au volant... Non, l'Europe, à la suite d'un arrêt du 1er mars 2011 de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), a estimé comme étant discriminatoire l'utilisation du sexe dans la grille de tarification des assurances. Elle a interdit en 2013 aux assurances de prendre en compte ce critère.Avant cette date, les femmes payaient en France en moyenne 12 % de moins que les hommes et 24 % de moins pour les jeunes conductrices en raison de leur moindre sinistralité dans les calculs statistiques de leur risque.Les accidents causés par les femmes coûtent mois cherMême si entre 2008 et 2018, les tarifs des assurances automobiles ont globalement progressé de 19 % selon l'indice IPAP, l'évolution relative des primes automobiles moyennes pour les hommes et les femmes sur cette période, c'est-à-dire avant et après la mise en place de cette mesure, montre que les primes versées par les femmes ont augmenté de 6 % de plus tandis que celles acquittées par les hommes ont baissé de 6 %.Et pourtant selon Assurland, « le coût de leurs accidents est inférieur à celui des hommes mais profite à ces derniers ».En 2018, 2492 hommes sont morts sur les routes contre 756 femmes et presque deux fois plus d'hommes ont été blessés par rapport aux femmes. Par ailleurs, lors des accidents de la route, les hommes sont systématiquement plus représentés pour chaque type d'infraction. En revanche, les comportements à risque sont différents chez les deux sexes. Les hommes ont ainsi une plus forte tendance à la vitesse et à l'alcool au volant, quand les femmes ont quant à elles plus d'accidents liés à l'inattention et au non-respect des priorités.Désormais, ce ...