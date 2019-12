Assurance auto et habitation : une hausse des tarifs contenue en 2020

Qui dit nouvelle année, dit hausse de tarifs. Les primes d'assurance habitation et automobile attendues pour 2020 n'y échapperont pas. Mais cette augmentation devrait rester « contenue », selon le comparateur Assurland.com qui recense plus de 6 millions de tarifs.« Nous tablons sur une hausse de 1% en moyenne des primes en habitation et de 0,5% en assurance auto l'an prochain, dit Olivier Moustacakis, son cofondateur. Ces chiffres sont conformes à ceux avancés fin septembre par le cabinet de conseil spécialisé Facts & Figures, qui table lui sur une hausse moyenne de 1% à 2% des tarifs habitation comme automobile. «La loi Hamon a changé la donne»Pour 2020, les assureurs jouent la modération au regard des augmentations importantes subies ces dernières années. « Il ne faut pas oublier que la multirisque habitation a grimpé de 35% ces dix dernières années », souligne Olivier Moustacakis. Un rattrapage qu'il justifie par l'activité largement déficitaire, à l'époque, du secteur.Mais, de retour dans le vert, les assureurs ont désormais tout intérêt à ménager leurs clients. « La loi Hamon, qui permet aux consommateurs de résilier à tout moment leur contrat, a changé la donne en accentuant la concurrence entre assureurs », explique le professionnel.Et une forte hausse des tarifs de la multirisque habitation serait d'autant plus malvenue en 2020 qu'en 2019, « le coût des événements climatiques est resté comparable à celui de 2018, malgré les inondations récentes dans le sud du pays », explique le cofondateur du site.Des hausses plus importantes chez certains assureursMais cette hausse de 1% cache évidemment des disparités selon les acteurs. Ainsi, Axa augmentera de 2 % ses tarifs en 2020. La MAIF gèle ses primes, sauf sur ses contrats Habitation Jeunes (+ 2%) et Raqvam (+ 2,2%, qui n'est plus commercialisé).« Ces augmentations sont énormes et anormales », s'offusque le président de la ...