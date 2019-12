Assistants parlementaires du MoDem : Sylvie Goulard admet que le dossier est «assez accablant»

Cette affaire des assistants parlementaires du MoDem lui a coûté deux postes. Celui de ministre des Armées, qu'elle a brièvement occupé entre le 17 mai 2017 et sa démission le 20 juin 2017 pour « être en mesure de démontrer librement [sa] bonne foi ». Puis celui de commissaire européen, après le rejet de sa candidature en octobre 2019. En ce 29 novembre, à l'issue de son interrogatoire devant les trois juges d'instruction qui s'apprêtent à la mettre en examen pour « détournement de fonds publics », Sylvie Goulard ne cache pas son émotion. Et, même si, pendant sept heures, elle s'est défendue d'avoir commis la moindre faute pénale, l'ancienne eurodéputée fait ce constat fracassant : « Je voudrais dire que, quand on voit le dossier, c'est assez accablant. » « Elle n'a jamais été membre du MoDem, elle est dans une situation singulière », décrypte un proche.Les propos de Sylvie Goulard détonnentL'éphémère ministre fait partie de la vague des mises en examen qui vient de frapper les responsables -- passés ou présents -- du parti centriste, François Bayrou et sa fidèle numéro 2 Marielle de Sarnez en tête. En tout 14 personnes -- des élus, des assistants, des salariés -- soupçonnés d'avoir pris part à un stratagème mis en place pour faire supporter par le Parlement européen le salaire d'assistants travaillant en réalité davantage pour le parti. LIRE AUSSI > Assistants parlementaires du MoDem : l'interrogatoire tendu de François BayrouTous contestent les faits mais, dans ce concert de dénégations, les propos de Sylvie Goulard détonnent. « Si vous me demandez s'il y a un système, je suis obligée de convenir, au vu des éléments du dossier que vous me présentez, que vous avez raison », livre-t-elle. Avant de se défendre aussitôt d'y avoir volontairement pris part : « Ce qui, au contraire, ne me semble pas ressortir de certaines pièces que vous m'avez données c'est que ...