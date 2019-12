Assistants parlementaires du MoDem : l'interrogatoire tendu de François Bayrou

Entendu par les trois juges en charge du dossier le 6 décembre, François Bayrou a défendu pied à pied son intégrité et celle de son parti dans l'affaire des assistants des eurodéputés du MoDem. « Je conteste de manière absolument déterminée à la fois la réalité des faits [...] et l'idée que je puisse en être éventuellement complice, de surcroît par instigation », annonce-t-il en préambule. Onze heures plus tard, le président du MoDem est mis en examen pour « complicité de détournement de fonds publics » sur la période 2005-2017. L'ancien garde des Sceaux se défend d'avoir mis en place une quelconque organisation pour capter les fonds du Parlement européen. « Les eurodéputés choisissaient eux-mêmes leurs collaborateurs même si on pouvait leur suggérer, c'est la moindre des choses », développe-t-il. « Un certain nombre de témoignages laissent penser que l'on fait davantage ces recommandations pour permettre à des salariés du parti de voir leurs rémunérations partiellement prises en charge par le Parlement européen », lui fait remarquer son interlocutrice. « Ce n'est pas vrai », réplique François Bayrou.« Je conteste la manière dont les contrôles sont faits »Manifestement agacé, François Bayrou tire à boulets rouges sur tous ceux qui mettent en cause son parti. Corinne Lepage, qui a dénoncé les agissements de son ancien camp dans un livre ? « Une menteuse de compétition [...] Elle a trahi son engagement, c'est d'ailleurs son habitude assez fréquente ». LIRE AUSSI > Assistants parlementaires du MoDem : Sylvie Goulard admet que le dossier est «assez accablant»Matthieu Lamarre, un ancien assistant qui a porté plainte en 2017 et assure qu'il n'a jamais travaillé pour l'eurodéputé dont il était le salarié ? « Un jeune garçon se prétendant militant politique, qui essaie de se faire choisir par son parti, qui n'y parvient pas et qui va se vendre dans l'autre camp (NDLR : ...