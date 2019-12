Assigné à résidence, Carlos Ghosn aurait malgré tout quitté le Japon

Coup de tonnerre dans l'affaire Carlos Ghosn ! L'ex-PDG du groupe Renault-Nissan est arrivé à Beyrouth (Liban) lundi soir en provenance de Turquie, à bord d'un jet privé, selon le quotidien L'Orient-Le Jour. Une information confirmée par Les Échos et Europe 1. D'après ce qu'a indiqué l'entourage de l'homme d'affaires franco-libanais à la radio, ce dernier ne souhaite pas se soustraire à la justice, mais le contexte juridique du pays ne lui permettait pas d'espérer un procès équitable.Carlos Ghosn est confronté à quatre chefs d'accusation, notamment pour n'avoir pas déclaré une partie de ses rémunérations lorsqu'il était à la tête du groupe automobile, ou encore pour abus de confiance aggravé. Il a été arrêté au Japon en novembre 2018, puis libéré sous caution le 25 avril, et assigné à résidence. Parmi les conditions auxquelles il était soumis, l'interdiction de voir son épouse, Carole Ghosn, ou de la contacter. L'ex-PDG de Renault-Nissan était dans l'attente d'un procès, qui aurait sans doute eu lieu dans le courant de l'année 2020. Lire aussi Carlos Ghosn, une tragédie (très) françaiseUne « guerre économique » contre Carlos Ghosn ?Les enfants de Carlos Ghosn avaient rédigé une tribune, fin novembre, sur le site de la radio publique Franceinfo, pour dénoncer un système judiciaire « cruel » et « injuste », jugeant leur père victime d'une « guerre économique » et demandant aux autorités japonaises « de...