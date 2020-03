Assiégé par le virus, un hôpital espagnol résiste malgré les larmes

Un patient arrive à l'hôpital universitaire Severo Ochoa de Leganes, dans la banlieue de Madrid, le 26 mars 2020. ( AFP / JAVIER SORIANO )

A Leganès, en banlieue de Madrid, le personnel de l'hôpital fait bloc pour résister au coronavirus qui l'assiège, et surmonter, soudé, "le sentiment que tout s'effondre".

"C'est la désolation, mais pas l'apocalypse. On s'en sortira", assure Jorge Rivera, le porte-parole de l'Hôpital universitaire Severo Ochoa, à une dizaine de km de la capitale espagnole.

L'Espagne a enregistré vendredi un nouveau nombre record de morts en 24 heures et la moitié des décès du pays se concentrent dans la région de Madrid (2.412 sur 4.858).

"Ce que je vois ici, c'est la force du personnel. De temps en temps, nous ne pouvons pas nous empêcher de verser des larmes, parce que nous sommes +dans la tranchée+, en lutte contre ce virus, mais nous avons aussi des experts en psychologie qui nous aident à assumer cette surcharge émotionnelle, entre rire et pleurs", ajoute-t-il par téléphone, la presse n'étant pas autorisée à entrer dans l'hôpital.

A Léganès, l'une des villes espagnoles comptant le plus de retraités, 21% des quelque 200.000 habitants ont plus de 65 ans. "C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous avons tant de patients contaminés et âgés", glisse Jorge Rivera, sans pouvoir communiquer le nombre de décès enregistré dans son hôpital.

La semaine dernière, une vidéo amateur, tournée dans l'hôpital de Leganès et vue des milliers de fois sur les réseaux sociaux, a montré des lits alignés dans les couloirs et des urgences débordant de patients. "Elles accueillent en ce moment le triple que ce qui est prévu", souligne le porte-parole.

Dans l'ancienne salle de rééducation, devenue une unité d'hospitalisation, Vanesa Guillen, infirmière de 41 ans, porte un costume de protection pour "entrer dans la zone où tous les patients sont contaminés".

"Quand des patients décèdent, seuls, à l'isolement, ça nous fait très mal, en tant qu'infirmières, nous qui sommes habituées à intégrer la famille aux soins, confie-t-elle par téléphone.

"On essaie par exemple de leur lire les lettres qu'ils ont reçues. Parfois, quand le patient a passé beaucoup de temps sans voir ses proches, on lui permet d'en voir un, en fonction de la disponibilité des équipements de protection qu'ils doivent revêtir eux aussi".

Face à ce très "grand stress physique et émotionnel", poursuit l'infirmière, "on se donne du courage et de la force, entre collègues, au changement d'équipe. Pour n'importe quelle nouvelle, on rit un petit peu. Mais j'ai des collègues qui, quand elles sortent, ont besoin de pleurer un moment dans leur voiture, ou chez elles sous la douche".

- La gym à la télé de l'hôpital -

Des militaires doivent commencer cette semaine à transférer des patients de cet établissement vers l'immense hôpital de campagne monté par l'armée dans le Parc des expositions de Madrid, ou dans des hôtels médicalisés.

L'ONG Médecins sans frontières (MSF) prévoit aussi d'accueillir les cas les moins graves dans une salle de sports aménagée avec une centaine de lits, près de l'hôpital de Leganès, pour le "décongestionner".

Spécialiste de la rééducation, le médecin Santiago de la Fuente a le même âge que l'hôpital de Leganès - 33 ans - et un ton très volontaire.

"Nous avons conçu un programme d'exercices physiques que nous diffusons à 12H00 et à 17H00 sur le circuit interne de télévision de l'hôpital", explique-t-il, soucieux de réveiller "la vitalité" des patients "Covid", qui resteront longtemps isolés dans leur chambre.

Lui-même ne peut y entrer fréquemment: "Nous avons très peu d'équipement de protection. Moins on les utilise, mieux c'est".

Le Dr de la Fuente résume ce qui s'est emparé des esprits depuis que la pandémie avance et que l'Espagne est confinée le 14 mars: "le sentiment que tout s'effondre, et quand je dis tout, c'est tout: non seulement le système de santé mais aussi la société, les relations sociales, puisqu'il n'y a plus de football, plus de théâtre, qu'on ne sort plus dans les rues".

"Tout ce que nous connaissions s'écroule comme un château de cartes. Alors ce qu'il faut faire, c'est remonter le château, il retombera quatre ou cinq fois, mais il faudra le reconstruire à nouveau", poursuit-il.

Le porte-parole de l'hôpital, lui, a la tête pleine d'anecdotes témoignant de la solidarité autour de l'hôpital: "la communauté chinoise a apporté 3.000 blouses", "les conducteurs de VTC (véhicules de transport avec chauffeurs) ont donné 7.000 bouteilles d'eau", le club de football a réuni 200.000 euros pour l'hôpital...

Quant aux personnels, ils se sentent plus unis que jamais, selon Vanesa Guillen, l'infirmière: "comme des rouages qui ne fonctionnent bien qu'ensemble".

