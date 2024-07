Assemblée: la liste des groupes politiques publiée au Journal officiel

L'Assemblée nationale à Paris, le 18 juillet 2024 ( AFP / Bertrand GUAY )

La liste des groupes politiques à l'Assemblée nationale a été publiée vendredi au Journal officiel: elle comporte un nombre record de onze groupes, dont huit déclarés d'opposition, représentant 569 députés sur 577.

- Le camp présidentiel -

Les trois partis de l'ancienne majorité présidentielle ne se sont pas déclarés d'opposition, ils représentent 166 députés.

Taille des nouveaux groupes de députés à l'Assemblée nationale au 19 juillet 2024, et comparaison avec l'Assemblée sortante ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Le groupe Ensemble pour la République (anciennement Renaissance) rassemble 87 membres et 12 apparentés, il est présidé par le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal.

Dirigé par le ministre de l'Agriculture démissionnaire Marc Fesneau, le groupe Les Démocrates compte 35 membres et 1 apparenté. Enfin, le groupe Horizons & indépendants contient 26 membres et 5 apparentés, chapeauté par le Corse Laurent Marcangeli.

- Le Nouveau Front populaire -

Les quatre groupes du Nouveau Front populaire se sont déclarés d'opposition tant qu'une ou un Premier ministre de leur camp n'aura pas été nommé. Ils représentent 193 députés.

Le groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire est le plus important, avec 71 membres et 1 apparenté, il est présidé par Mathilde Panot. Deuxième force, le groupe Socialistes et apparentés rassemble 62 membres et 4 apparentés, il est présidé par Boris Vallaud.

Le groupe Ecologiste et social compte 38 membres, dont les anciens Insoumis Clémentine Autain, Alexis Corbière, Hendrik Davi, François Ruffin et Danièle Simonnet. Il est dirigé par Cyrielle Chatelain.

Le groupe Gauche démocrate et républicaine rassemble 17 membres, sous la présidence d'André Chassaigne.

- La droite -

Le parti Les Républicains est scindé en deux groupes parlementaires, actant la division entre les soutiens d'Eric Ciotti alliés avec le RN et les partisans d'une "droite républicaine".

Le groupe chapeauté par Laurent Wauquiez La Droite républicaine compte 41 membres et 6 apparentés. Malgré ses négociations avec le camp présidentiel, il se déclare d'opposition afin de pouvoir prétendre à la présidence de la Commission des Finances.

Le groupe cornaqué par Eric Ciotti se nomme A Droite, il rassemble 16 membres et se déclare d'opposition.

A l'extrême droite, le groupe Rassemblement national de Marine Le Pen réunit 123 membres et 3 apparentés, il se déclare dans l'opposition.

- Et ailleurs...-

Le groupe Libertés, indépendants, Outre-mer et territoires, présidé par Stéphane Lenormand compte 21 membres, il se place dans l'opposition.

Huit députés restent non inscrits. Parmi eux, l'ancien député Renaissance Sacha Houlié, qui a échoué à créer un nouveau groupe à gauche de la macronie, l'ex LR Aurélien Pradié, ou encore l'ancien Liot David Taupiac.