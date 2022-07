Assassinat d'Abe: Lagarde appelle à ne pas régler les désaccords par la "violence"

Quelques heures après l'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe lors d'un meeting, la présidente de la BCE Christine Lagarde a lancé un appel au dialogue et souligné que la violence ne réglait pas les désaccords.

"Je voudrais juste avoir une pensée pour Shinzo Abe qui vient de mourir sous les balles d'un assassin. C'était un membre du G20, quelqu'un que je connaissais bien et que je regrette", a affirmé l'ancienne directrice générale du FMI en ouverture des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence.

Interrompue par une salve d'applaudissements des quelques centaines de personnes présentes, Christine Lagarde a poursuivi en martelant que "la démocratie (passait) aussi par le respect du dialogue, des oppositions, des désaccords, qui ne sont pas nécessairement réglés par la violence".

Détenteur du record de longévité au poste de Premier ministre, qu'il avait quitté en 2020, Shinzo Abe a été tué par balle vendredi dans l'ouest du Japon, ce qui a suscité une vive émotion dans le pays et à l'étranger.

Plus tôt lors de son intervention, évoquant la guerre en Ukraine, Mme Lagarde avait appelé à "arrêter d'être focalisé sur une seule zone du monde. Il y a des violences et des conflits dans toutes les zones du monde, qui, conjugués à la catastrophe climatique, à l'aggravation des inégalités, mettent en péril le bien-être mais aussi la subsistance de millions d'individus", a-t-elle rappelé.

Également invité à s'exprimer en ouverture des Rencontres, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a lui aussi livré un plaidoyer pour la démocratie.

"Le nombre de pays où on peut critiquer ceux qui nous dirigent baisse d'année en année. Cette question est fondamentale, (...) de plus en plus de gens ont l'impression d'être dessaisis des enjeux qui les concernent", a-t-il regretté.

"A chaque fois qu'il y a une transformation, il faut qu'elle soit négociée à tous les niveaux. Je crois qu'il faut remettre du débat partout, ne pas se laisser +désapproprier+ par quelques-uns qui pourraient décider pour nous. Autrement, on contestera tout en permanence", a conclu le patron du premier syndicat français.