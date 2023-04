ASNL : Avril pour ne pas se découvrir d’un fil

Comme l’an dernier, l’AS Nancy-Lorraine vit une fin de saison avec les craintes d’une relégation. Dans un club aux nombreuses incertitudes, la première d’entre elles est sportive avec un maintien loin d’être assuré. Une nécessité pour espérer sauver un équilibre financier fragile.

Du public debout derrière la rambarde longeant le terrain comme à Saint-Brieuc, ce mardi, à la gratuité des places décidée par la direction de l’AS Nancy-Lorraine pour la réception de l’US Avranches Mont-Saint-Michel, c’est à se demander dans quelle division évolue le club au chardon. En National 1. Enfin, pour l’instant. Car après être descendu de Ligue 2, l’an dernier, au bout de cinq saisons à végéter et plusieurs fins d’exercice flirtant avec la zone rouge, c’est désormais en troisième division que l’ASNL est relégable.



Le match entre Lorrains et Normands est une finale avant l’heure dans ce championnat qui verra six équipes rejoindre le N2 au soir du 26 mai. À la tête du club, il est défini comme « important mais pas capital » . Sémantique justifiée par le fait « qu’avec une victoire ou une défaite, rien ne sera joué pour autant » . Après le leader Martigues à la prochaine journée, les Nancéiens affronteront pour finir Le Puy Foot 43 et Bourg-Peronnas, eux aussi concernés par le maintien. Une manière aussi de ne pas rajouter de pression à un effectif dont le manque de caractère est souvent pointé du doigt. Même si l’équipe dirigée depuis janvier par Benoît Pedretti apparaît plus entreprenante, surtout à domicile, que sous Albert Cartier.



Déjà quatre descentes pour New City Capital



Dans les couloirs du centre d’entraînement ou des bureaux administratifs, l’optimisme est quelque peu différent. Comme à la même période l’an passé. Imaginer une nouvelle rétrogradation sportive fait renaître l’idée, ou plutôt le serpent de mer, d’un dépôt de bilan pour une structure encore déficitaire, bien que délestée de plusieurs gros salaires. À travers ces différentes propriétés, cette descente ne serait que la cinquième en deux étés pour New City Capital (1) . Un certain savoir-faire. En juin 2022, les propriétaires sino-américains (depuis décembre 2020 avec, entre autres, Chien Lee et Paul Conway) avaient suffisamment mis la main à la poche pour éviter la banqueroute et même passer l’examen de

Par Alexandre Plumey pour SOFOOT.com