Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Asensio remporte la Liga Santander Challenge ! Reuters • 22/03/2020 à 23:44









Asensio remporte la Liga Santander Challenge ! par Victor Gatinel (iDalgo) Le phénomène de la Liga Santander Challenge a animé les amateurs de football ce week-end. A l'issue d'un week-end de compétition, c'est l'ailier du Real Madrid, Marco Asensio, qui remporte la compétition. Le représentant des Merengues est monté en puissance tout au long de la journée. Il a d'abord écarté José Antonio Martinez (Grenade) 2 à 0, avant de dominer sèchement Manu Morlanes de Villarreal (5-1) et de balayer Edu Expósito (Eibar) 7 à 0 en demi-finale. Lors de la finale, il a disposé 4 à 2 de Aitor Ruibal de Leganés en marquant notamment un doublé avec son double virtuel. Au delà de la compétition, l'événement a surtout permis de récolter 141 000€ de dons qui seront reversés à l'UNICEF et de faire oublier, le temps de quelques heures, la situation sanitaire pesante.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.