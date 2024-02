Artur Jorge, prince du foot et de Paris

Artur Jorge est décédé ce jeudi à 78 ans. Joueur majeur du football portugais des années 1980, il est ensuite devenu un entraîneur mythique, au PSG notamment. Hommage.

« Artur Jorge est le plus grand entraîneur que j’ai connu. » En des mots chargés de sens, Michel Denisot a certainement résumé la pensée de nombreux supporters du Paris Saint-Germain ce jeudi matin. Les Parisiens ont en effet appris le décès de leur ancien entraîneur à 78 ans. Technicien iconique, le Portugais aura ainsi dédié une partie de sa vie au football, en tant que grand joueur d’abord, avant d’en devenir un chef d’orchestre depuis le banc de touche.

Hommes de lettres et de terrain

La carrière d’Artur Jorge Braga Melo Teixeira, c’est déjà deux caractéristiques physiques : une nuque longue et de la moustache. Comme les marques apposées sur une personnalité forte intellectuellement, et rassurante humainement. « Le coach était quelqu’un d’introverti, résume Laurent Fournier, qu’il aura eu sous ses ordres de 1991 à 1994. Il ne parlait jamais pour ne rien dire. Ses consignes étaient toujours cohérentes et souvent bien exprimées. » Car bien avant de faire du ballon son outil de communication, l’enfant de Porto s’est avant tout construit dans un vaste univers culturel, qui l’aura suivi tout au long de son parcours. Lui, le diplômé en littérature de l’université de Coimbra, et de philologie allemande à la faculté de Lisbonne. Un homme de lettres, que l’on disait ainsi poétique durant ses causeries, et jamais avare en compliments quand il fallait remonter le moral des troupes.…

Propos de Laurent Fournier recueillis par AB.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com