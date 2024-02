information fournie par So Foot • 22/02/2024 à 12:08

Artur Jorge est mort

La plus grande moustache du championnat de France vient de s’éteindre. Artur Jorge est mort à l’âge de 78 ans des suites d’une longue maladie. Ancien entraîneur passé notamment par Porto, Benfica ou encore le Paris Saint-Germain (1991-1994 et 1998-1999), il avait remporté un titre de champion de France au club francilien en 1994. Toute sa carrière, il s’est traîné une réputation d’intellectuel. Il parlait sept langues, a obtenu un diplôme de philologie allemande et a publié dans sa jeunesse un recueil de poésie.

Qualifié de baroudeur ou de mercenaire à la fin de sa carrière d’entraîneur, il aura voyagé dans d’innombrables pays, allant de l’Algérie, à la Russie en passant par le Cameroun ou encore l’Arabie saoudite. Sa famille a annoncé son décès dans un communiqué transmis à la presse lusitanienne : « C’est avec une profonde tristesse que la famille d’Artur Jorge Braga de Melo Teixeira annonce son décès ce matin à Lisbonne après une longue maladie. Il s’est éteint dans la sérénité, entouré de ses proches. » …

