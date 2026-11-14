Arthur Desmas se confie sur son état

Profession à risque. Retraité des terrains depuis le 28 octobre dernier à seulement 32 ans, Arthur Desmas est revenu dans un entretien pour L’Équipe sur les raisons qui l’ont poussé à écourter sa carrière , les symptômes persistants après ses différentes commotions cérébrales et ses craintes.

« Je prie pour que mon fils ne soit pas gardien »

« Ça va un peu mieux. Mais ce n’est pas du tout stable. Il y a des jours avec, des jours sans, des heures avec, des heures sans. Tu ne sais pas trop pourquoi , a d’abord confié l’ancien gardien du Havre. Jeudi, j’avais des migraines, mal aux yeux. Je ne pouvais pas me concentrer. Parfois, c’est comme si mon cerveau débloque, passe en mode off . J’ai mal aux cervicales. Au niveau de la mémoire, c’est compliqué . Cette semaine, j’ai eu beaucoup de vertiges, alors que c’était presque passé. J’ai aussi de la fatigue pour rien. Le moindre truc me demande un effort démultiplié. Je n’ai plus de nausées, mais je sens toujours le cerveau qui serre.» Après avoir subi plusieurs commotions cérébrales au cours de sa carrière, le portier français a été contraint de mettre un terme à son aventure avec Al-Duhail et à sa carrière sur les conseils de son neurochirurgien à la suite d’un coup de genou reçu dans la tête lors d’un match face à Al-Hilal fin septembre en Ligue des champions asiatique.…

LB pour SOFOOT.com