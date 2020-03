Arthur Chevallier - Michel Platini, notre héros national

Comme les héros de Stendhal, Michel Platini ne vieillira jamais. Comme les héros de Stendhal, il est à la fois pudique, spontané et combatif. Comme les héros de Stendhal, il a conquis la France en rêvant à l'Italie. En 2015, l'aventure de ce sémillant cavalier s'est interrompue. Après un scandale de corruption, au terme duquel des dirigeants de la plus haute instance du football mondial (Fifa) sont arrêtés, Michel Platini, alors président de l'UEFA et candidat à la présidence de la Fifa, est accusé d'avoir perçu indûment la somme de 1,8 million d'euros. En mai 2016, après plusieurs recours, le tribunal arbitral du sport confirme le jugement tout en réduisant la peine infligée en première instance : 4 ans d'interdiction de toute activité liée au football. Michel Platini s'est retiré avec retenue et élégance.

L'ancien capitaine de l'équipe de France publie un livre, Entre nous, dans lequel il relate sa carrière de dirigeant sportif, et où il dévoile le complot dont il a été la victime. À 33 ans, il arrête sa carrière de footballeur, devient sélectionneur de l'équipe de France (1988-1992) avant d'être nommé, en 1992, coprésident du Comité d'organisation du mondial de football en France. Son énergie et son talent lui permettent d'accéder, en 1998, au poste de conseiller du nouveau chef de la Fifa, Sepp Blatter. Déjouant tous les pronostics, il remporte, en 2007, à seulement 52 ans, l'élection à la présidence

