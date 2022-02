Arthaud (LO) prône la "préférence de classe" contre la "préférence nationale"

La candidate LO à la présidentielle française Nathalie Arthaud lors d'un meeting électoral à la Maison de la Mutualité à Paris, le 12 février 2022 ( AFP / STEFANO RELLANDINI )

La candidate de Lutte ouvrière à la présidentielle Nathalie Arthaud a brocardé samedi en meeting la "préférence nationale" défendue par Marine Le Pen et Eric Zemmour, les "Dupont et Dupond de l'extrême droite", prônant elle pour la "préférence de classe".

"Ce n'est pas le fait d'être considérés comme de bons Français qui permettra aux électeurs lepénistes de trouver un meilleur travail, ce n'est pas avoir un prénom sonnant comme il faut aux oreilles de Zemmour qui les empêchera d'être méprisés et exploités et que les immigrés aient moins de droit ne leur en rajoutera pas", a tonné Nathalie Arthaud devant les 1.500 militants réunis à la Mutualité de Paris.

"Dans cette campagne, les xénophobes mettent en avant la préférence nationale, soyons nombreux à leur répondre +oui à la préférence de classe, le camp des travailleurs d'abord+", a-t-elle insisté.

L'enseignante a moqué: "Le Pen et Zemmour s'affrontent comme deux coqs dans un poulailler, ce sont les Dupont et Dupond de l'extrême droite".

Nathalie Arthaud a pris des exemples dans les programmes économiques des deux candidats pour conclure que "l'extrême droite a toujours roulé pour le grand patronat". Selon elle, "tous les politiciens anti-immigrés sont avant tout anti-ouvriers".

Elle en a profité pour s'adresser aux ouvriers qui votent pour eux et "se trompent de camp": "Qu'ils laissent ce vote aux aristocrates à particule, aux nostalgiques de Pétain et de l'Algérie française, aux généraux en retraite et en mal de coup d'Etat, aux crânes rasés et aux nazillons!"

Elle s'est exclamé: "Bienvenue aux femmes et hommes forcés d'émigrer! (...) La plupart s'intègreront au monde du travail, dans notre camp, travailleront dans les Ehpad, seront manutentionnaires à Amazon et deviendront nos soeurs et frères de combat".

Celle qui est donnée entre 0 et 1% des intentions de vote par les sondages a aussi brocardé la "gauche de gouvernement, qui doit nous conforter dans le communisme révolutionnaire", mais aussi Jean-Luc Mélenchon.

"Les diatribes de Mélenchon sur le partage de la richesse, la taxation des profiteurs de crise le font apparaître de loin comme le plus radical", a déclaré Nathalie Arthaud. Mais elle l'a estimé pourtant "très responsable vis à vis de la bourgeoisie et son système en voulant raboter un peu aux grandes fortunes pour redistribuer des miettes".

Par exemple, "un Smic à 1.400 (euros) nets, c'est très loin de ce qu'il faut pour sortir de la galère", a-t-elle affirmé, proposant pour sa part 2.000 euros nets par mois.