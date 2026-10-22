Arteta pessimiste pour Saka
Sapasse ou Sakas. Pas de 15 e succès d’affilée en phase de ligue de Ligue des champions pour Arsenal ce mercredi à Munich (2-2), mais l’important est ailleurs pour Mikel Arteta. L’entraîneur des Gunners craint le pire pour Bukayo Saka , sorti blessé après à peine dix minutes de jeu. « Quand un joueur doit quitter le terrain à cause d’une douleur aiguë, ce n’est jamais bon signe, a commenté l’Espagnol en conférence de presse. Nous devons attendre de voir, mais ça n’a pas l’air bon du tout. »
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