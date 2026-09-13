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Arteta, pas là pour vous plaire
information fournie par So Foot 13/09/2026 à 23:09
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Arteta, pas là pour vous plaire

Arteta, pas là pour vous plaire

Un début de saison parfait sur le plan des résultats, mais surtout de drôles de révélations sur ses techniques de sabotage volontaire et de grands discours sur le jeu ou l’arbitrage : Mikel Arteta en a encore sous le coude en ce début de saison. Une forme d’incompréhension de l’extérieur qu’il semble même prendre plaisir à cultiver. Seul contre tous, pour toujours ?

Une sixième victoire en autant de rencontres sur la pelouse de Sunderland, l’énième démonstration de la résilience des siens, le pétard du revenant Bruno Guimarães, titulaire pour la première fois (qu’il a également félicité par ailleurs), le trône d’Angleterre sur lequel ses protégés sont une nouvelle fois assis en attendant le résultat de Manchester City… Autant de sujets qui auraient pu être au cœur d’une prise de parole positive (voire joyeuse, soyons fous). Mais ce qui est ressorti des interactions entre Mikel Arteta et les journalistes dans les entrailles du Stadium of Light tournait plutôt autour du champ lexical du judo, de la VAR défaillante et d’un arbitrage pas au niveau. La faute à un penalty sifflé contre Ezri Konsa, que le pauvre Enzo Le Fée n’a même pas transformé. Il est comme ça Arteta : même quand tout devrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, il donne l’impression de vouloir ériger des barrières entre lui, ses joueurs, et la Terre entière.

Le mentaliste

Dans la bouche de nombreux entraîneurs, même au sommet du football mondial, les révélations de cette semaine auraient au minimum porté à débat concernant la justification de telles méthodes. Mais de la part d’Arteta, plus personne ne s’étonne. C’est donc en toute tranquillité que l’Espagnol peut dévoiler avoir volontairement saboté l’organisation de rencontres amicales pour évaluer la capacité d’adaptation de ses rats de laboratoire joueurs. « J’adore ces défis , clamait-il après le succès à Naples cette semaine. J’essaie de les mettre en place pendant la présaison. Ainsi, quand ils se présentent, on les a déjà vécus et on sait à quoi s’attendre. » Au menu donc : arrivées extrêmement tardives au stade, itinéraires modifiés, repas retardés ou changés, vestiaires pas au niveau……

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

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