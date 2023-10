Arteta, l’élève a vaincu le maître

En battant Manchester City (1-0) ce dimanche à l'Emirates Stadium, Arsenal a brisé la malédiction contre les Citizens. Le fruit d'un travail parfaitement orchestré par Mikel Arteta, qui a enfin déjoué les plan de Pep Guardiola, son mentor.

Lorsqu’Andre Marriner a sifflé la fin de la rencontre entre Arsenal et Manchester City à la 95 e minute de jeu, l’Emirates Stadium a explosé. De soulagement d’abord, puis de joie. Six ans et douze matchs que les Citizens collaient une leçon aux Gunners en Premier League, et même huit ans que ces derniers ne s’étaient plus imposés en championnat contre les champions en titre. Mikel Arteta pouvait donc bien exulter un peu plus qu’à l’accoutumé, avant de ne laisser transparaitre qu’un très léger sourire en coin au moment de saluer Pep Guardiola, amer. Le boss des Canonniers mesurait déjà, à ce moment, la portée de ce résultat : une victoire qu’il ne doit qu’à lui-même tant l’approche de cet affrontement et les choix effectués ont été opérés avec justesse pour lui permettre – enfin – de battre son mentor à la régulière en Premier League.

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com