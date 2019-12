Art contemporain : une banane scotchée à un mur vendue 120 000 euros avant d'être mangée

Une oeuvre de Maurizio Cattelan, un simple fruit scotché sur le mur de sa galerie, a défrayé la chronique après avoir été vendue 120 000 dollars à la foire Art Basel Miami.

L'actualité de l'art contemporain procure son lot de nouvelles réjouissantes, ou consternantes selon les points de vue. La dernière en date est survenue à la foire d'Art Basel à Miami, qui s'est achevée dimanche 8 décembre. Sur le stand de la galerie du français Emmanuel Perrotin, qui pourrait vendre un réfrigérateur à des esquimaux ou des chaussettes à un cul-de-jatte, trônait une banane. Une vraie banane, bien jaune, scotchée à la cimaise grâce à un fort ruban adhésif gris-argent, lequel formait une fort belle oblique par rapport au fruit. Il en demandait 120 000 dollars, et les a obtenus.

La première acheteuse est, selon le New York Times, la parisienne Sarah Andelman, fondatrice des magasins Colette. Elle venait en voisine, puisqu'elle inaugurait au même moment un « pop up store » dans le Design District de la ville, qu'elle a nommé « Hello Miami ». Et en voisine reconnaissante, puisqu'un proche d'Emmanuel Perrotin, le chanteur Pharrel Williams, n'a pas été pour rien dans le succès du lancement de sa boutique. Deux autres collectionneurs ont suivi. Car l'œuvre existe à 5 exemplaires : trois vendus à Miami et deux réservés à des musées. L'œuvre est intitulée Comedian...

« Le Monde de l'art devient fou »

« Art world gone mad » titrait en couverture le quotidien The New York Post, en reproduisant l'œuvre à la une, pour la plus grande joie de Perrotin. On ne sait pas si « le monde de l'art devient fou », mais on constate qu'il ne manque toujours pas de liquidités. Une banane pesant environ 200 grammes avec la peau, et l'œuvre étant prévue à cinq exemplaires, Perrotin peut espérer peu ou prou vendre la série à 600 000 dollars le kilo (on peut penser qu'il fera grâce aux acheteurs du prix du ruban adhésif).

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr